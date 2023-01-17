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Бийол рассказал, что Березуцкий поставил ему игру в защите и многому научил

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник итальянского «Удинезе» Яка Бийол поделился воспоминаниями от игры за московский ЦСКА под руководством Алексея Березуцкого.

«Прошлый сезон лучший в ЦСКА? Да, прорывной. Мы финишировали не так высоко, но я провел успешный отрезок, да еще и на новой позиции. Ее для меня нашел Алексей Березуцкий. Благодарен ему за возможность сыграть в центре защиты. Алексей многому научил меня. Обидно, что в его тренерской карьере все так сложилось. Было много трудностей, особенно во второй половине сезона. У Березуцкого выдался сложный год. Березуцкий поставил мне игру в защите, а Соттиль сделал ее только лучше. Самые важные уроки в России, которые пригодились в Италии? Прежде всего терпение, опыт и понимание самой игры. Это главное, что помогло мне достичь нынешних высот, и я почерпнул это в ЦСКА», — приводит слова Бийола Sport24.

Березуцкий возглавлял ЦСКА в сезоне-2021/22.

23-летний Бийол выступает за «Удинезе» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за итальянский клуб 15 матчей и забил два мяча.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-17-postavil-mne-igru-v-zashchite-mnogomu-nauchil-uyekhavshiy-v-italiyu-biyol-o-rabote-s-berezutskim-v-tsska
Алексей Березуцкий
Яка Бийол
Футбол
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