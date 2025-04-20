«Зенит» и «Химки» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Появились стартовые составы «Зенита» и «Химки» на матч 25-го тура РПЛ. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16.30 по московскому времени.

«Зенит»: Латышонок, Дуглас Сантос, Дркушич, Нино, Мостовой, Барриос, Венделл, Луис Энрике, Глушенков, Педро, Лусиано.

«Химки»: Кокарев, Джикия, Филин, Степанов, Фернандес, Мирзов, Берковский, Вера, Корредера, Мехня, Заболотный.