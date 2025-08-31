«Зенит» готов рассматривать предложения по Жерсону от 50 миллионов евро

По информации «СЭ», «Зенит» готов расстаться с полузащитником Жерсоном за сумму не менее 50 миллионов евро.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Аль-Иттихад» ведет переговоры о подписании 28-летнего хавбека. Позднее он удалил свой пост, а журналист Фарес Аль-Фази рассказал, что речь идет об интересе «Аль-Насра».

По нашим данным, официальное предложение в «Зенит» ни от какого клуба из Саудовской Аравии пока не поступало.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Жерсона в 25 миллионов евро. В сезоне-2025/26 бразилец в шести матчах за «Зенит» не отметился результативными действиями.