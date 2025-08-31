ЦСКА — «Краснодар»: трансляция матча РПЛ онлайн

ЦСКА и «Краснодар» встретятся в рамках 7-го тура РПЛ в воскресенье, 31 августа. Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

31 августа 2025, 18:00. ВЭБ Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главного матча тура. Следить за ключевыми событиями противостояния ЦСКА — «Краснодар» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию встречи бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала) по платной подписке.

По результатам 6-ти туров премьер-лиги армейцы набрали 14 очков и занимают второе место в турнирной таблице. Быки с 15-ю баллами располагаются на первой строчке в чемпионате России.