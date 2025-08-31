Источник: Жерсоном интересуются не «Аль-Иттихад», а «Аль-Наср»

Полузащитником «Зенита» Жерсоном интересуется «Аль-Наср», утверждает журналист Фарес Аль-Фази.

По его данным, инсайдер Фабрицио Романо перепутал саудовские клубы, когда написал, что переговоры с сине-бело-голубыми начал «Аль-Иттихад». Романо удалил этот пост в соцсети X.

Жерсон перешел в «Зенит» в июле 2025 года из «Фламенго». За это время на счету 28-летнего бразильца 6 матчей, в которых он не отметился результативными действиями. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2030 года.

В начале июля 2025 года журналист Жулио Мигель Нето сообщал, что трансфер Жерсона в «Зенит» был под угрозой срыва из-за интереса к нему «Аль-Насра». Отмечалось, что тогда футболист принял предложение саудовского клуба и не хотел переходить в «Зенит». Кроме того, «Аль-Наср» был готов платить хавбеку больше, чем сине-бело-голубые.