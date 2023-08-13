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Судейство

Сегодня, 19:02

«Зенит» — «Факел»: в пользу зенитовцев не назначен пенальти. Будет ли чемпион жаловаться на судейство?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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«Зенит» — «Факел».
«Зенит» — «Факел».
«Зенит» — «Факел».
1/3

На исходе 43-й минуты матча 4-го тура чемпионата России-2023/24 «Зенит» — «Факел» Павел Шадыханов ошибочно не зафиксировал нарушение правил в штрафной площади воронежской команды и не назначил 11-метровый удар в ее ворота.

«Зенит» — «Факел».
«Зенит» — «Факел».

В том эпизоде Никита Моцпан совершил ошибку, не успел в подкате перехватить мяч, врезался двумя ногами в Клаудиньо и сбил его. Арбитр показал, что видел этот момент, но продолжил игру. ВАР Евгений Кукуляк в действия рефери не вмешался.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
13 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Факел

ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
Павел Шадыханов
11
1
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
5
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
6
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
7
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
8
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
9
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
13
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 0 : 2
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 3 : 0
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 2 : 0
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
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Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

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 3
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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