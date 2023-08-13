«Зенит» — «Факел»: в пользу зенитовцев не назначен пенальти. Будет ли чемпион жаловаться на судейство?

На исходе 43-й минуты матча 4-го тура чемпионата России-2023/24 «Зенит» — «Факел» Павел Шадыханов ошибочно не зафиксировал нарушение правил в штрафной площади воронежской команды и не назначил 11-метровый удар в ее ворота.

«Зенит» — «Факел».

«Зенит» — «Факел».

В том эпизоде Никита Моцпан совершил ошибку, не успел в подкате перехватить мяч, врезался двумя ногами в Клаудиньо и сбил его. Арбитр показал, что видел этот момент, но продолжил игру. ВАР Евгений Кукуляк в действия рефери не вмешался.