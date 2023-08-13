Бальбуэна — о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад»: «Каждый попрощался с ним, мы знали это вчера»

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна прокомментировал «СЭ» ситуацию с переходом полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Конечно, каждый попрощался с Арсеном, потому что мы знали это вчера. Пожелали Захаряну всего наилучшего. Мы знаем, на что он способен. Это еще молодой игрок, ему есть куда расти. Надеюсь, у него получится в его новом приключении», — сказал Бальбуэна «СЭ».

Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что договоренность по трансферу Захаряна достигнута.

В текущем сезоне Захарян провел 5 матчей в РПЛ и Кубке России, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.