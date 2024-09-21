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Погребняк — о победе «Зенита»: «Первая половина очень невзрачная. Во второй забегали»

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Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк в комментарии для «СЭ» оценил игру петербуржцев в матче 9-го тура РПЛ против «Факела» (3:1).

«Со стороны «Зенита» игра разделилась на 2 тайма. Первая половина была очень невзрачная, не хватало скоростей и креатива впереди. В перерыве Семак сделал замены, что было очевидно, и во втором тайме забегали. Собственно, довели игру до логического результата», — сказал Погребняк «СЭ».

На гол Евгения Маркова петербуржцы ответили точными ударами Матео Кассьерры, Лусиано Гонду и Александра Ерохина.

После этого матча «Зенит» с 23 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Факел» с 5 очками — на предпоследней строчке.

Александр Абустин

Павел Погребняк
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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