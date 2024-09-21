Марков: «Почему заменили в матче с «Зенитом»? Это решение тренера»

Нападающий «Факела» Евгений Марков в комментарии для «СЭ» отреагировал на свою замену в начале второго тайма матча с «Зенитом» (1:3) в рамках 9-го тура РПЛ.

«Почему поменяли после первого тайма? Не знаю. Физически со мной все в порядке было. Игровые причины или нет — не знаю. Спросите у Дмитрия Анатольевича Пятибратова. Поменяли и поменяли, мы одно целое — одна команда. Если поменяли, значит так тренер решил», — сказал Марков «СЭ».

После этого матча «Зенит» с 23 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Факел» с 5 очками — на предпоследней строчке.