«Зенит» и московское «Динамо» встретятся в матче 4-го тура РПЛ в субботу, 10 августа. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 4-го тура РПЛ. Ключевые события матча чемпионата России «Зенит» — «Динамо» будут доступны в разделе матч-центр на сайте «СЭ».

В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». Начало трансляции запланировано на 16:30 по московскому времени. Эфир также будет доступен на сайте телеканала и на платных онлайн-сервисах Okko и «Кинопоиск».

Обе команды в первых трех турах набрали по 9 очков, одержав победы во всех трех играх.

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