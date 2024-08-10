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«Оренбург» — «Акрон»: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Оренбург» в 4 туре РПЛ сыграет с «Акроном» 10 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ФК «Оренбург».
Фото ФК «Оренбург»

«Оренбург» на своем поле сыграет с «Акроном» в матче 4-го тура РПЛ в субботу, 10 августа. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Ключевые события встречи чемпионата России будут доступны в разделе матч-центр. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция, которая начнется за 30 минут до встречи, будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе. Также игры премьер-лиги сезона-2023/24 доступны в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

«Оренбург» набрал 4 очка в трех турах чемпионата России сезона-2024/25. Команда победила «Спартак» (2:0), сыграла вничью с «Ахматом» (0:0) и уступила ЦСКА (1:5).

У «Акрона» — 3 очка. Тольяттинцы победили «Факел» (2:0) и потерпели поражение в матчах со столичными «Локомотивом» (2:3) и «Динамо» (0:2).

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Оренбург
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
8
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
9
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
10
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
11
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
12
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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Пари НН – Химки
 1 : 0
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 1 : 1
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Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
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 - : -
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Оренбург – Акрон
 - : -
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