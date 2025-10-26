«Зенит» победил московское «Динамо» в домашнем матче

«Зенит» на своем поле обыграл московское «Динамо» в 13-м туре чемпионата России — 2:1.

Первый гол в матче забил полузащитник бело-голубых Бителло, который отличился на 26-й минуте. На 42-й минуте Андрей Мостовой сравнял счет, а на 71-й Густаво Мантуан вывел сине-бело-голубых вперед.

В концовке игры главный арбитр Алексей Сухой после подсказки ВАР отменил гол хозяев и красную карточку голкипера «Динамо» Курбана Расулова, показав вместо нее желтую.

«Зенит» набрал 26 очков и вышел на третье место в турнирной таблице РПЛ. Команда продлила беспроигрышную серию в чемпионате России до 9 матчей. «Динамо» с 16 баллами опустилось на девятую строчку.

1 ноября питерцы дома сыграют с «Локомотивом», а динамовцы в гостях встретятся с «Рубином».