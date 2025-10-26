«Сочи» в ближайшее время вылетит в Грозный на матч с «Ахматом»

В пресс-службе «Сочи» сообщили «СЭ», что команда вылетит в Грозный на матч 13-го тура РПЛ против «Ахмата» в 20:00.

«Планируется вылет в 20:00», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее борт с командой не смог приземлиться в Грозном из-за неблагоприятных погодных условий и совершил посадку в Махачкале.

Матч «Ахмат» — «Сочи» должен пройти в понедельник, 27 октября. Начало игры запланировано на 19.30 (мск).