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Судейство

Сегодня, 20:12

«Зенит» — «Динамо»: пенальти назначен правильно. Клаудиньо потом нарушил правила?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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«Зенит» — «Динамо».
«Зенит» — «Динамо».
«Зенит» — «Динамо».
«Зенит» — «Динамо».
«Зенит» — «Динамо».
1/5

На 45-й минуте матча 24-го тура чемпионата России «Зенит» — «Динамо» арбитр Виталий Мешков правильно наказал Муми Нгамале 11-метровым ударом за нарушение правил в единоборстве с Малкомом. Помощь видеоассистентов Алексея Сухого и Максима Гаврилина не понадобилась.

«Зенит» — «Динамо».
«Зенит» — «Динамо».

Многие обратили внимание на то, где оказался Клаудиньо в момент выполнения пенальти. Он стоял вдалеке от других футболистов — за спиной Мешкова. Не нарушение ли это правил игры?

«Зенит» — «Динамо».

В правилах говорится, что остальные игроки, кроме бьющего и вратаря, должны находиться:

— не ближе 9,15 м (10 ярдов) от 11-метровой отметки;

— позади 11-метровой отметки;

— в пределах поля;

— за пределами штрафной площади.

Судя по стоп-кадру, все эти условия Клаудиньо соблюдал.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
22 апр, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Динамо
Малком Филипе (Малком)
Николя Муми Нгамале
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Виталий Мешков
11
7
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«Зенит» — «Динамо»: Малком оформил дубль
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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30 тур
22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 1 : 3
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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