«Зенит» — «Динамо»: Малком оформил дубль
Нападающий «Зенита» Малком забил на 68-й минуте матча с «Динамо» в 24-м туре РПЛ — 2:0. Бразилец оформил дубль.
Клаудиньо выполнил пас к краю динамовской штрафной, откуда Малком обводящим ударом закрутил мяч в дальний угол ворот.
Теперь на счету форварда 18 голов в текущем сезоне РПЛ.
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|46
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|24
|11
|6
|7
|43-33
|39
|
6
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|23
|11
|5
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|38
|
7
|Ахмат
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|34-30
|37
|
8
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|24
|11
|3
|10
|47-48
|36
|
9
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|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
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|8
|4
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|28
|
11
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|7
|4
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|25-37
|25
|
12
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|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
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|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|24
|2
|12
|10
|29-45
|18
|
15
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|
16
|Торпедо
|24
|3
|4
|17
|18-41
|13
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30 тур
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|4 : 2
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|1 : 3
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|3 : 1
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|18
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4
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