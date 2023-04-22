«Зенит» — «Динамо»: Малком оформил дубль

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Нападающий «Зенита» Малком забил на 68-й минуте матча с «Динамо» в 24-м туре РПЛ — 2:0. Бразилец оформил дубль.

Клаудиньо выполнил пас к краю динамовской штрафной, откуда Малком обводящим ударом закрутил мяч в дальний угол ворот.

Теперь на счету форварда 18 голов в текущем сезоне РПЛ.