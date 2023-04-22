«Зенит» — «Динамо»: Малком реализовал пенальти

Форвард «Зенита» Малком забил на 45+1-й минуте в матче с «Динамо» в 24-м туре РПЛ — 1:0.

Бразилец реализовал 11-метровый удар, который главный арбитр Виталий Мешков назначил после того, как Муми Нгамале в штрафной сделал подножку Малкому.

Малком стал лидером бомбардирской гонки, забив 17 гол в текущем сезоне РПЛ.