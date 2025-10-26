«Зенит» — «Динамо»: видео голов матча

«Зенит» победил «Динамо» в матче 13-го тура РПЛ — 2:1.

В первом тайме у хозяев забил Андрей Мостовой, а у гостей отличился Бителло.

Во втором тайме отметился полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан.

26-я минута. Бителло — 0:1

42-я минута. Мостовой — 1:1

71-я минута. Мантуан — 2:1

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Динамо».