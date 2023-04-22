«Зенит» — «Динамо»: судья Мешков получил травму?

Во второй половине первого тайма матча 24-го тура чемпионата России «Зенит» — «Динамо» бросилось в глаза, что арбитр Виталий Мешков почти не совершает ускорений и перемещается по полю, слегка прихрамывая.

Возможно, у судьи небольшое повреждение и он берег себя, чтобы дотянуть до перерыва. Функции резервного рефери, который мог бы заменить Мешкова, сегодня выполняет Василий Казарцев.