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Сегодня, 18:55

Белоус — о возможном сокращении финансирования «Крыльев»: «Из-за этого команды прекращают свое существование»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший президент «Москвы» Юрий Белоус поделился мнением о возможном сокращении бюджета «Крыльев Советов».

«Это большие проблемы. Главное для руководителей — это выполнение обязательств уже принятого бюджета. Если миллиард рублей снимут, то если это и не катастрофа, но серьезные проблемы. Есть же еще контракты с футболистами, надо платить. Миллиард для провинциального клуба — серьезные вещи, большая сумма. Сегодня один губернатор дает деньги, потом приходит другой и политика в отношении клуба меняется. У меня всегда была позиция: не надо раздувать бюджеты, надо тратить, сколько зарабатываешь. От таких случаев команды прекращают свое существование.

Если «Крылья» оптимизируют бюджет, то клуб не обанкротится, будут существовать. У нас есть такие бедные команды как воронежский «Факел». Будет грустно, если у «Крыльев» случится понижение в классе, но надо смотреть, будут ли долги», — приводит слова Белоуса Legalbet.

После 13 туров РПЛ «Крылья Советов» находятся на десятой строчке в турнирной таблице, имея в активе 12 очков.

Источник: Legalbet
ФК Крылья Советов (Самара)
Юрий Белоус
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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Зенит – Динамо Мх
 - : -
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Локомотив – Рубин
 - : -
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 - : -
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
3.11 17:30
Факел – Химки
 - : -
3.11 19:45
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