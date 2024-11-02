Белоус — о возможном сокращении финансирования «Крыльев»: «Из-за этого команды прекращают свое существование»

Бывший президент «Москвы» Юрий Белоус поделился мнением о возможном сокращении бюджета «Крыльев Советов».

«Это большие проблемы. Главное для руководителей — это выполнение обязательств уже принятого бюджета. Если миллиард рублей снимут, то если это и не катастрофа, но серьезные проблемы. Есть же еще контракты с футболистами, надо платить. Миллиард для провинциального клуба — серьезные вещи, большая сумма. Сегодня один губернатор дает деньги, потом приходит другой и политика в отношении клуба меняется. У меня всегда была позиция: не надо раздувать бюджеты, надо тратить, сколько зарабатываешь. От таких случаев команды прекращают свое существование.

Если «Крылья» оптимизируют бюджет, то клуб не обанкротится, будут существовать. У нас есть такие бедные команды как воронежский «Факел». Будет грустно, если у «Крыльев» случится понижение в классе, но надо смотреть, будут ли долги», — приводит слова Белоуса Legalbet.

После 13 туров РПЛ «Крылья Советов» находятся на десятой строчке в турнирной таблице, имея в активе 12 очков.