«Зенит» — «Динамо»: Бальбуэна забил в свои ворота

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна забил гол в свои ворота в матче 3-го тура РПЛ с «Зенитом» — 1:1.

На 9-й минуте после прострела нападающего «Зенита» Матео Кассьерры мяч попал в Бальбуэна и отскочил в сетку ворот «Динамо».

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию встречи.