«Зенит» — ЦСКА: началась трансляция матча РПЛ

«Зенит» принимает ЦСКА в матче 3-го тура в воскресенье, 3 августа. Игра проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, начало — в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча сине-бело-голубых и армейцев. Основные события игры «Зенит» — ЦСКА можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире игру показывают канал и сайт «Матч ТВ», трансляция также доступна на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеэфира.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

03 августа 2025, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

На старте чемпионата России сезона-2025/26 оба клуба набрали по четыре очка: «Зенит» победил «Ростов» (2:1) и сыграл вничью с «Рубином» (2:2), а ЦСКА — сыграл вничью с «Оренбургом» (0:0) и победил «Ахмат» (2:1).