Дзюба догнал Нобоа и Лоськова по количеству забитых пенальти

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба реализовал пенальти и принес команде ничью в матче 3-го тура чемпионата России против «Спартака» (1:1).

36-летний форвард, которому после игры 2-го тура РПЛ с «Сочи» (4:0) принадлежит рекорд чемпионата по нереализованным 11-метровым (10), догнал по числу успешных попыток Кристиана Нобоа и Дмитрия Лоськова.

Чаще соперников за грубость в своей штрафной наказывали только Олег Веретенников, Андрей Каряка, Дмитрий Кириченко, Бибрас Натхо и Андрей Тихонов.

Лидеры по реализованным пенальти в чемпионатах России

Игрок Гражданство Матчи Голы Пенальти Пробил Забил Олег Веретенников Россия 274 143 38 29 Андрей Каряка Россия 313 75 34 26 Дмитрий Кириченко Россия 377 129 27 26 Бибрас Натхо Израиль 205 45 29 25 Андрей Тихонов Россия 346 98 33 25 Кристиан Нобоа Эквадор 366 78 27 24 Артем Дзюба Россия 447 171 34 24 Дмитрий Лоськов Россия 453 120 31 24 Альберт Догузов Россия 197 34 27 22 Дмитрий Полоз Россия 278 63 25 22

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