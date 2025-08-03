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Дзюба догнал Нобоа и Лоськова по количеству забитых пенальти

Кирилл Бурдаков
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Нападающий «Акрона» Артем Дзюба реализовал пенальти и принес команде ничью в матче 3-го тура чемпионата России против «Спартака» (1:1).

36-летний форвард, которому после игры 2-го тура РПЛ с «Сочи» (4:0) принадлежит рекорд чемпионата по нереализованным 11-метровым (10), догнал по числу успешных попыток Кристиана Нобоа и Дмитрия Лоськова.

Чаще соперников за грубость в своей штрафной наказывали только Олег Веретенников, Андрей Каряка, Дмитрий Кириченко, Бибрас Натхо и Андрей Тихонов.

Лидеры по реализованным пенальти в чемпионатах России

Игрок

Гражданство

Матчи

Голы

Пенальти

Пробил

Забил

Олег Веретенников

Россия

274

143

38

29

Андрей Каряка

Россия

313

75

34

26

Дмитрий Кириченко

Россия

377

129

27

26

Бибрас Натхо

Израиль

205

45

29

25

Андрей Тихонов

Россия

346

98

33

25

Кристиан Нобоа

Эквадор

366

78

27

24

Артем Дзюба

Россия

447

171

34

24

Дмитрий Лоськов

Россия

453

120

31

24

Альберт Догузов

Россия

197

34

27

22

Дмитрий Полоз

Россия

278

63

25

22

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

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Артем Дзюба
РПЛ
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

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Краснодар

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Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

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Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
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Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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