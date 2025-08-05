Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

5 августа, 11:50

Ахметов — о возможном переходе в «Крылья Советов»: «Я сейчас в «Зените». Какая Самара?»

Константин Белов
Корреспондент
Ильзат Ахметов (справа).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов ответил «СЭ» на вопрос о возможном переходе в «Крылья Советов». Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что 27-летний игрок отправится в самарский клуб на правах аренды.

— Вы переходите в «Крылья Советов»?

— Без понятия.

— Была информация, что вы прошли медосмотр для «Крыльев».

— Я сейчас в «Зените», с командой. Какая Самара? — сказал Ахметов «СЭ».

Ахметов выступает за «Зенит» с января 2024 года. Игрок провел за команду 21 матч и не отметился результативными действиями.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Ильзат Ахметов
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Читайте также
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Politico сообщила о требованиях ЕС к Украине по гарантии сохранности средств
ФСБ РФ предотвратила теракт спецслужб Украины на Троекуровском кладбище
Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • unzak44

    Это ты о поваре? Тоже так считаю.

    05.08.2025

  • unzak44

    Мальчик, ты чо хамишь? Давно в чужих руках не обсирался?

    05.08.2025

  • Sergey Sparker

    Дебет с кредитом подбивает в бухгалтерии Зенита. Специалист!

    05.08.2025

  • самарец

    На хрен он нужен,лавочник. В Крыльях пахать надо..а у него уже задница к лавке прилипла.

    05.08.2025

  • Ilya Gudman

    Какой вообще позвал из запаса Краснодара его , Волкова , Адамова с банки купили , кто вообще покупает в Зенит этот шлак ?

    05.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Зови сегодня всех своих сокопытных на матчи ЛЧ. За Впопенгаген будем болеть, а там ещё за кого-нибудь. Поприветствуем друг друга комментариев на 600, ну и за Чивасом 12-летним кого-нить отправим

    05.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Кого ты там видел, конявый? Ты окромя своих Глебовых с Адольфами вообще не видишь никого, как и все кони.

    05.08.2025

  • Bogdan K

    И для чего он нужен Самаре?

    05.08.2025

  • Андрей

    Не дворником. В отдел кадров его Берд. отправил инспектором. Это когда Ахм. попросил получку 2 млн. баксов и 400 тыс. в кач-ве единовр. бонуса за подписание нового контракта.

    05.08.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Продуманный чувак)))

    05.08.2025

  • Alesso

    значит точно переходит, Чернов перед уходом в СМ за пару недель такие же слова говорил, что с самарой навека, а через неделю свалил)

    05.08.2025

  • Adiоs Amigos R

    Ну я видел. Игру не портит.

    05.08.2025

  • Mihas

    разносторонный широкого профиля, помню в Рубине и дворником работал!

    05.08.2025

  • the gathering !

    Пару раз в год играет в Зените, ему хватает. Что пристали

    05.08.2025

  • МАО

    Самара, Самара...нас и здесь неплохо кормят !

    05.08.2025

  • chimega

    Как же люди научились уходить от прямого ответа на вопрос! Ведь это просто - ответить прямо: "ПерехОдите? - Нет" "Прошли медосмотр? - Нет и не собираюсь" Так нет, надо ведь выкобениться...

    05.08.2025

  • Aston Villa

    :rofl::rofl::rofl:

    05.08.2025

  • Aston Villa

    Вот она, бомжатня, во всей красе!!!

    05.08.2025

  • Vladimir Kuznetsov

    его хрен оттуда трактором сдвинешь --не играет и бабло скребет

    05.08.2025

  • Andrey Valeryevich

    Пидарас

    05.08.2025

  • Александр Солодовников

    По моему в Крыльях он лишний...

    05.08.2025

  • gan75

    Ну они сначала купили Ахметова у Цска

    05.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Кто видел Ахметова в Зените последний раз? "Видишь суслика?.."

    05.08.2025

  • Сергей ЕФРЕМОВ

    Справедливо было бы так: Ахметов – в Крылья, симак - в Уфу.

    05.08.2025

  • esdenev

    Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста. Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на пачку самых дешевых макарон. Мне много не надо, только протянуть несколько дней пока ищу работу... Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личном сообщении. Я обязательно верну! Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму через СБП: 8 (952) 133-65-10 Заранее большое Вам человеческое спасибо.

    05.08.2025

  • Андрей

    Его даже на лавке нет, посмотри отчёты. Ни в одной игре и на Кубок тоже в заявку не попадает. Товарищеские только с югославами и со Сьоном по одному тайму играл.

    05.08.2025

  • я на лавочке сижу и играть мне не дают! все сижу и сижу и никакие КРЫЛЬЯ мне не нужны! мне и в ПИТЕРЕ неплохо сидится

    05.08.2025

  • Андрей

    Ни в одной игре, включая на Кубок с Ахматом, его даже в заявке не было. Разве только на трибуне, но там давно уже не лавки.

    05.08.2025

  • Реалист-правдоруб

    Респект менеджерам Краснодара, что сбагрили Газпрому никчёмных Волкова и Ахметова.

    05.08.2025

  • TokTram_

    В Самаре стоько не заплатят... А ещё и на поле надо выходить... Ахметка - не дураааак!

    05.08.2025

  • Реалист-правдоруб

    Только к Юрану и Садыгову в первую лигу Турции.

    05.08.2025

  • spar001

    "Я сейчас в «Зените»"... не в Зените, а на лавке Зенита:grin:...

    05.08.2025

  • xkain

    Вы что угораете? Какая Самара? Там играть заставят, а я уже забыл как.

    05.08.2025

  • АндрейК

    Не выступает, а находится при команде. Зачем ему играть, если медальку всё равно получит.

    05.08.2025

  • Топотун

    Че с Ростовом, свинка Пеппа ?

    05.08.2025

  • Топотун

    Зверёк не дурак !

    05.08.2025

  • Helicopter

    Самара - это там где Академия Коноплева, в которой некто воспитывался.

    05.08.2025

  • совва

    незаменимый игрок во всех своих командах)

    05.08.2025

  • Yaroslav Spiridonov

    Кто ставит на спорт. Сейчас появилось полно всяких телеграмм-ботов, каналов и пабликов. Типа прoгнозы на спорт дают. Не ведитесь, как я. Потеряете деньги. Лучше найдите в любом поисковике надёжный старый сервис. Им 13 лет! Наберите фразу: «бронзовый прогноз купить».

    05.08.2025

  • Морская свинка_1979

    Такой пи...дюк в Самаре не нужен.

    05.08.2025

  • KlimA

    тут у него серьезно, тут у него любовь с интересом, тут у него лежбище.. (с)

    05.08.2025

  • НВ

    «Я сейчас в «Зените, мячи бразильянам таскаю на тренировку». Какая Самара?»

    05.08.2025

  • Millwall82

    он усилит только отдел кадров.

    05.08.2025

  • gan75

    И не надейтесь :))

    05.08.2025

  • Александр Коваль

    "Ну какая Самара, там играть придётся! "

    05.08.2025

  • alexey130478

    От лавки пролежни на жопе и ещё что-то жужит

    05.08.2025

  • Dexterous

    ну почему нет - перейти к лидерам чемпионата из команды середняка. Неплохой вариант. Думай, товарищ, думай. Хотя о чем это я….

    05.08.2025

  • Питерский пёс

    Говорящая лавка

    05.08.2025

    • Келлвен перешел из ЦСКА в «Палмейрас»

    «Зенит» — ЦСКА: на 1-й минуте в пользу зенитовцев не назначен пенальти!
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости