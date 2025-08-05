Ахметов — о возможном переходе в «Крылья Советов»: «Я сейчас в «Зените». Какая Самара?»
Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов ответил «СЭ» на вопрос о возможном переходе в «Крылья Советов». Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что 27-летний игрок отправится в самарский клуб на правах аренды.
— Вы переходите в «Крылья Советов»?
— Без понятия.
— Была информация, что вы прошли медосмотр для «Крыльев».
— Я сейчас в «Зените», с командой. Какая Самара? — сказал Ахметов «СЭ».
Ахметов выступает за «Зенит» с января 2024 года. Игрок провел за команду 21 матч и не отметился результативными действиями.
Новости