Ахметов — о возможном переходе в «Крылья Советов»: «Я сейчас в «Зените». Какая Самара?»

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов ответил «СЭ» на вопрос о возможном переходе в «Крылья Советов». Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что 27-летний игрок отправится в самарский клуб на правах аренды.

— Вы переходите в «Крылья Советов»?

— Без понятия.

— Была информация, что вы прошли медосмотр для «Крыльев».

— Я сейчас в «Зените», с командой. Какая Самара? — сказал Ахметов «СЭ».



Ахметов выступает за «Зенит» с января 2024 года. Игрок провел за команду 21 матч и не отметился результативными действиями.