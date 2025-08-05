Футбол
5 августа, 13:26

Источник: аргентинскому защитнику Ломонако предлагали перейти в «Спартак»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Несколько российских агентских групп связывались с представителями защитника «Индепендьенте» Кевина Ломонако на тему возможного перехода в «Спартак», сообщает Metaratings.

По информации источника, ранее «Спартак» отказался от кандидатуры 23-летнего аргентинца, но сейчас вернулся к этому варианту в связи с тяжелыми переговорами по трансферу защитника «Торино» Сауля Коко.

В августе «Индепендьенте» выкупил Ломонако у бразильского «РБ Брагантино». Ранее он год выступал за аргентинский клуб на правах аренды. Он провел 50 матчей, забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

Жедсон Фернандес, Бахтиер Зайнутдинов, Виллиан Роша и&nbsp;Келлвен.Жедсон в «Спартаке», Зайнутдинов приехал к Карпину, Роша и Келлвен покидают ЦСКА. Таблица трансферов РПЛ

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Источник: Metaratings
Футбол
РПЛ
ФК Индепендьенте (Авельянеда)
ФК Спартак (Москва)
  • shpasic

    Ломонахо

    05.08.2025

  • zg

    Боюсь,наши могут и отдать.......

    05.08.2025

  • m_16

    Ну вот я и удивился, что в составе Индепендьенте может быть игрок за 12 миллионов.

    05.08.2025

  • zg

    Статью то надо читать!:point_up:?-Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

    05.08.2025

  • m_16

    Он 1,2 миллиона на ТМ стоит.

    05.08.2025

  • zg

    Блин КАК мы их находим?!Да еще и за 12 лямов!?Оставьте Чернова и дайте играть!ПыСы и не мучайте Литвинова ЦЗ!Дэбылы!

    05.08.2025

  • andy1962

    Ломоносов идет в Спартак!

    05.08.2025

  • Millwall82

    это брат Ломовицкого.

    05.08.2025

  • ONIKAN2013

    Ломонако. Хохол, что ли?

    05.08.2025

  • zoolord

    А чем ВУ из Ренна плох? Бездельник что-ли?

    05.08.2025

  • rake

    это его родители были поклонниками локомотива и монако

    05.08.2025

    Семин: «Все проблемы «Спартака» — эмоционального характера. Нужно прийти в спокойное состояние»
