Источник: аргентинскому защитнику Ломонако предлагали перейти в «Спартак»

Несколько российских агентских групп связывались с представителями защитника «Индепендьенте» Кевина Ломонако на тему возможного перехода в «Спартак», сообщает Metaratings.

По информации источника, ранее «Спартак» отказался от кандидатуры 23-летнего аргентинца, но сейчас вернулся к этому варианту в связи с тяжелыми переговорами по трансферу защитника «Торино» Сауля Коко.

В августе «Индепендьенте» выкупил Ломонако у бразильского «РБ Брагантино». Ранее он год выступал за аргентинский клуб на правах аренды. Он провел 50 матчей, забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.