«Зенит» — ЦСКА: дата и время начала матча РПЛ

«Зенит» и ЦСКА сыграют в 3-м туре чемпионата России в воскресенье, 3 августа. Матч пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

03 августа 2025, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

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«Зенит» в сезоне-2024/25 занял второе место в таблице чемпионата России с 66 очками, у ЦСКА третья строчка и 59 очков. Армейцы также стали обладателями Кубка России, обыграв в решающем матче «Ростов» (0:0, пенальти — 4:3).