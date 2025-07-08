Агент Тюкавина — о восстановлении игрока: «Работает с мячом, ничего не форсируется»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о восстановлении игрока.

«Работа идет по плану. Костя выходит на поле, работает с мячом. Есть врачи, они занимаются вопросом, ежедневная работа. Как будет готов, выйдет и порадует болельщиков. Ничего не форсируется», — сказал Сафонов «СЭ».

В прошедшем сезоне на счету 23-летнего форварда 22 матча, в которых он забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. В матче 19-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1) футболист получил повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава.

Контракт Тюкавина с бело-голубыми рассчитан до конца июня 2030 года.