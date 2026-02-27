Шпилевский — об алкоголе для футболистов: «Начал с банки, а продолжил ящиком. Категорически против»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский в интервью «СЭ» ответил на вопрос, как относится к употреблению алкоголя футболистами.

«Если кто-то из футболистов считает правильным сразу после игры получить углеводы, но использует пиво — я категорически против. Алкоголь замедляет восстановление. За ужином с семьей выпить бокал вина — без проблем. Но нужно понимать, как не переступить черту. Мой тренер по физподготовке работал в Бундеслиге 15 лет. Он рассказывал: «Мне посчастливилось застать разные поколения. Раньше поставишь ящик пива после игры — через минуту он пустой. Сейчас к нему никто не притронется — футболисты стали более профессиональными. Нутрициологи работают даже в академиях! Игроки знают, что им можно, а что нельзя». Почему футбол стал интенсивнее и быстрее в топ-лигах? Явно не потому, что игроки предпочитают алкоголь», — сказал Шпилевский «СЭ».

Шпилевский также отметил, что футболисты должны чувствовать ответственность.

«Как оно бывает? Начал с банки пива, а продолжил ящиком. Футболисты получают деньги за свою работу — они должны нести ответственность. Например, вы берете сейчас у меня интервью — не можете же это делать в неподобающем виде. Все должны чувствовать ответственность», — добавил Шпилевский.

После 18 туров «Пари НН» с 14 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.

В 19-м туре РПЛ в первом матче после зимней паузы 28 февраля нижегородская команда на выезде встретится с «Локомотивом».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max