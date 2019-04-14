16:42 | Футбол — РПЛ

"Зенит" - "Анжи": Иванович удвоил преимущество хозяев

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"Зенит" удвоил преимущество в матче 23-го тура премьер-лиги против "Анжи". На 9-й минуте встречи отличился защитник Бранислав Иванович. Результативный пас на счету форварда Сердара Азмуна, ранее забившего гол в этой встрече. 

 

Зенит - Анжи

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