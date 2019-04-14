"Зенит" - "Анжи": Иванович удвоил преимущество хозяев

"Зенит" удвоил преимущество в матче 23-го тура премьер-лиги против "Анжи". На 9-й минуте встречи отличился защитник Бранислав Иванович. Результативный пас на счету форварда Сердара Азмуна, ранее забившего гол в этой встрече.
🔥 Бранислав Иванович впервые отличился в текущем сезоне РПЛ.– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 14 апреля 2019 г.
📺 #ЗенитАнжи на #МАТЧПРЕМЬЕР
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