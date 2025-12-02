«Зенит» — «Акрон»: дата и время начала матча РПЛ

«Зенит» и «Акрон» сыграют в чемпионате России 6 декабря

«Зенит» и «Акрон» сыграют в 18-м туре чемпионата России в субботу, 6 декабря. Матч пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за основными событиями игры «Зенит» — «Акрон» можно будет в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 18-й тур.

06 декабря 2025, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

Игру «Зенит» — «Акрон» в прямом эфире показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начинается в 19.00 мск, за полчаса до стартового свистка. Также встречу можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

После 17 туров чемпионата России зенитовцы набрали 36 очков и занимают второе место в таблице, у тольяттинцев — 21 очко и восьмая строчка.

Расписание и результаты, турнирную таблицу чемпионата России, новости и обзоры изучайте в разделе РПЛ на нашем сайте.