«Спартак» — «Динамо»: дата и время начала матча РПЛ

«Спартак» и «Динамо» сыграют в чемпионате России 6 декабря

«Спартак» и «Динамо» встретятся в матче 18-го тура чемпионата России в субботу, 6 декабря. Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве и начнется в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию столичного дерби. Следить за основными событиями игры «Спартак» — «Динамо» можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 18-й тур.

06 декабря 2025, 16:45. Лукойл Арена (Москва)

Игру «Спартак» — «Динамо» в прямом эфире показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начинается в 15.30 мск, за час до стартового свистка. Также дерби Москвы можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

После 17 туров чемпионата России спартаковцы набрали 28 очков и занимают шестое место в таблице, у динамовцев — 20 очков и девятая строчка.

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