Зелимхан Бакаев: «Я провел хорошее время в «Арсенале». Будет приятно разделить с ними поле»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился ожиданиями от матча против тульского «Арсенала» в шестом туре Тинькофф чемпионата России. Футболист ранее выступал за «Арсенал».

«Принципиальный ли для меня матч с «Арсеналом»? Я просто рад играть с этой командой, встретить своих бывших партнеров, потому что я там провел очень хорошее время, — сказал Бакаев в интервью клубной пресс-службе. — Там прекрасный коллектив. Будет приятно разделить с ними поле. Я с удовольствием ехал на каждую тренировку. Конечно, вспоминаются победы над сильными соперниками, это было эмоционально. Я до сих пор помню».

Матч «Спартак» — «Арсенал» состоится 19 августа. Начало в 18.00 по московскому времени.