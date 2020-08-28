Зелимхан Бакаев: «Я провел хорошее время в «Арсенале». Будет приятно разделить с ними поле»
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился ожиданиями от матча против тульского «Арсенала» в шестом туре Тинькофф чемпионата России. Футболист ранее выступал за «Арсенал».
«Принципиальный ли для меня матч с «Арсеналом»? Я просто рад играть с этой командой, встретить своих бывших партнеров, потому что я там провел очень хорошее время, — сказал Бакаев в интервью клубной пресс-службе. — Там прекрасный коллектив. Будет приятно разделить с ними поле. Я с удовольствием ехал на каждую тренировку. Конечно, вспоминаются победы над сильными соперниками, это было эмоционально. Я до сих пор помню».
Матч «Спартак» — «Арсенал» состоится 19 августа. Начало в 18.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?v=RKTCFAQm7Es&feature=youtu.be