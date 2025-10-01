Бакаев: «Пришел налог по «Химкам». Небольшой, но все равно»
Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев прокомментировал ситуацию с долгом со стороны «Химок».
«Мне пришел налог по «Химкам», если я не ошибаюсь. Относительно небольшой, но все равно. С Садыговым не общался, нет смысла.
Агрессивно играю? Я вас прошу — в Махачкале была моя первая красная в карьере. Первая! В эпизоде с «Крыльями» была желтая», — сказал Бакаев.
9 сентября Арбитражный суд Московской области принял решение признать банкротом «Химки» из-за долга перед бюджетом в размере более 448 миллионов рублей.
