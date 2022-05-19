Зелимхан Бакаев прокомментировал информацию о возможном переходе в «Зенит»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном продолжении карьеры в «Зените».

В четверг, 19 мая, об этом сообщил «РБ Спорт». По информации источника, 25-летний россиянин перейдет в петербургский клуб на правах свободного агента в летнее трансферное окно.

— Мы договорились не принимать никаких решений до конца сезона. Сейчас важно сконцентрироваться на оставшихся матчах. После финала Кубка с семьей и агентом обсудим и примем решение. Есть ли предложение от «Зенита»? Герман со мной это не обсуждал, — сказал Бакаев «СЭ».

Ранее агент игрока Герман Ткаченко в интервью СМИ заявил, что никаких договоренностей между Бакаевым и «Зенитом» не существует.

В нынешнем сезоне Бакаев забил три мяча и отдал семь результативных передач в 35 матчах за москвичей во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.