В ЦСКА поддерживают идею проведения Кубка РПЛ

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поддержал идею введения Кубка РПЛ.

«Кубок лиги обсуждался, сформирована рабочая группа. На мой взгляд, очень интересный проект в силу всем известных обстоятельств и отсутствия еврокубков. Надеюсь, у нас получится. Но этот вопрос не может обсуждаться без учета возможных изменений структуры чемпионата. Есть календарь. Я однозначно поддерживаю Кубок лиги. Если будет расширение, такой турнир станет сложнее провести, уменьшится количество свободных слотов», — заявил Бабаев.

Функционер отметил, что для введения турнира необходимо решение Российского футбольного союза (РФС).

«Для введения Кубка лиги нужно решение РФС. Митрофанов сказал, что это товарищеский турнир? Даже товарищеский турнир, когда мы играем на сборах, формально должны согласовывать с РФС. Мы уведомили коллег из РФС, что есть такая идея, которая должна пойти на пользу нашему футболу. Большее количество матчей, зрителям будет интересно, улучшение финансовой ситуации», — добавил Бабаев.

Кубок Лиги может быть создан в связи с отстранением российских клубов от участия в еврокубков в сезоне-2022/23. Игры турнира могут проходить в еврокубковые даты.