Гендиректор «Зенита» Медведев рассказал о состоянии Артема Дзюбы

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о состоянии нападающего Артема Дзюбы. 18 мая в СМИ появилась информация, что 33-летний футболист вышел из переговоров по контракту с сине-бело-голубыми.

«Что с Дзюбой? Жив, здоров!» — сказал Медведев.

Была информация, что Дзюба отказался от нового контракта с «Зенитом» из-за троекратного снижения зарплаты. В понедельник, 16 мая, появилась информация, что Дзюба может продолжить карьеру в «Фенербахче». Также в числе претендентов на нападающего называлась «Црвена Звезда».