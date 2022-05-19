Гендиректор «Зенита» Медведев рассказал о состоянии Артема Дзюбы
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о состоянии нападающего Артема Дзюбы. 18 мая в СМИ появилась информация, что 33-летний футболист вышел из переговоров по контракту с сине-бело-голубыми.
«Что с Дзюбой? Жив, здоров!» — сказал Медведев.
Была информация, что Дзюба отказался от нового контракта с «Зенитом» из-за троекратного снижения зарплаты. В понедельник, 16 мая, появилась информация, что Дзюба может продолжить карьеру в «Фенербахче». Также в числе претендентов на нападающего называлась «Црвена Звезда».
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|53
|
3
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|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
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|7
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|49
|
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|5
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|
6
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|
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|
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|12
|39-35
|41
|
9
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|11
|47-47
|38
|
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|10
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|
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|9
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|
12
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|29
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|9
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|25-34
|30
|
13
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|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
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|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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