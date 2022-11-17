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Источник: До перехода в «Зенит» Кассьерра хотел приостановить контракт с «Сочи»

Мария Гусева
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Нападающий Матео Кассьерра отказался приезжать на начало сборов «Сочи» летом 2022 года и хотел приостановить контракт, если клуб не продаст его в более сильную команду, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, если бы не переход в питерский клуб, то 25-летний колумбиец покинул бы «Сочи» бесплатно.

За сочинский клуб Кассьерра выступал с августа 2021-го по июнь 2022 года. Затем Кассьерра перешел в «Зенит».

В составе питерского клуба Кассьерра провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/do-perehoda-v-zenit-mateo-kass-erra-hotel-priostanovit-kontrakt-s-sochi/
Матео Кассьерра
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