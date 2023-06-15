Зделар: «Не рассматриваю никаких предложений от других клубов»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар поделился мнением о своем будущем в клубе.

«Не рассматриваю никаких предложений от других клубов. На данный момент я сконцентрирован только на игре за ЦСКА. Сейчас у меня только одно желание — уехать домой и отдохнуть с семьей. Затем я вернусь в Россию и буду готовиться к новому сезону в составе своей команды», —приводит слова Зделара Sport24.

28-летний серб выступает за ЦСКА с лета прошлого года. В минувшем сезоне он провел 38 матчей за армейцев во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.