Ширко считает, что у нынешнего «Спартака» есть сходства с командой 90-х

Бывший игрок «Спартака» Александр Ширко в разговоре с «СЭ» сравнил нынешнюю игру красно-белых с командой 90-х.

— Есть ли какие-то сходства между нынешним «Спартаком» и тем, который был в 90-х?

— Наверное, в общих чертах — да. Хотя глобально нет, конечно. Общие черты: контроль мяча, мелкий и средний пас. Еще, подбирают некоторых футболистов, с точки зрения понимания игры и технической оснащенности. Наверное, здесь тоже можно провести какую-то параллель.

После 18 туров «Спартак» занимает третью строчку в чемпионате России с 37 очками.

Александр Абустин