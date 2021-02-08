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Заявление о банкротстве «Тамбова» пока оставлено без движения

18:23
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Арбитражный суд Тамбовской области оставил без движения заявление о банкротстве футбольного клуба «Тамбов». Размер кредиторской задолженности клуба РПЛ составляет более 536,8 миллиона рублей, говорится в определении арбитражного суда.

5 февраля Ассоциация «Футбольный клуб «Тамбов» подала иск в арбитражный суд Тамбовской области о признании банкротом некоммерческого партнерства «ФК «Тамбов».

Ранее, 4 февраля, глава РПЛ Сергей Прядкин заявил, что «Тамбов» доиграет сезон-2020/21. 25 января генеральный директор клуба Ольга Коновалова сказала, что команда с высокой долей вероятности снимется с чемпионата России и прекратит существование.

После 19 туров Тинькофф РПЛ «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://kad.arbitr.ru/Card/21232f5c-d4f9-43a6-a9e8-27457866d11e

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