«Сочи» разгромил «Динамо» из Тбилиси в товарищеском матче

«Сочи» провел товарищеский матч против «Динамо» из Тбилиси. Российская команда одержала победу со счетом 3:0.

Товарищеские матчи. Клубы

«Сочи» — «Динамо Тб» — 3:0 (2:0)

Голы: Нобоа, 10 (1:0). Жоаузинью, 33 (2:0). Терехов, 84 (3:0).

«Сочи»: Джанаев (Самок, 63), Терехов, Цаллагов, Заика, Мевля, Новосельцев, Миладинович, Юсупов (Бурмистров, 76), Жоаузинью, Нобоа, Заболотный.

8 февраля.