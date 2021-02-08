«Сочи» разгромил «Динамо» из Тбилиси в товарищеском матче
18:50
«Сочи» провел товарищеский матч против «Динамо» из Тбилиси. Российская команда одержала победу со счетом 3:0.
Товарищеские матчи. Клубы
«Сочи» — «Динамо Тб» — 3:0 (2:0)
Голы: Нобоа, 10 (1:0). Жоаузинью, 33 (2:0). Терехов, 84 (3:0).
«Сочи»: Джанаев (Самок, 63), Терехов, Цаллагов, Заика, Мевля, Новосельцев, Миладинович, Юсупов (Бурмистров, 76), Жоаузинью, Нобоа, Заболотный.
8 февраля.
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