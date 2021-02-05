«Тамбов» подал иск о банкротстве

Ассоциация «Футбольный клуб «Тамбов» подала иск в арбитражный суд Тамбовской области о признании банкротом некоммерческого партнерства «ФК «Тамбов».

В картотеке суда говорится, что сумма требований составляет 322,45 млн рублей. Иск пока не принят.

«Кредитор — ассоциация «Футбольный клуб «Тамбов» Тамбовской области, должник — НП «Футбольный клуб «Тамбов» Тамбовской области. Исковое заявление о признании должника банкротом (ст. 224 АПК, ст. 4, 6, 7, 8, 37, 39, 41, 182 и др. ФЗ «О несостоятельности»). Сумма исковых требований — 322 449 677,52 руб.», — говорится в карточке.

Ранее, 4 февраля, Прядкин заявил, что «Тамбов» доиграет сезон-2020/21. 25 января генеральный директор клуба Ольга Коновалова сказала, что команда с высокой долей вероятности снимется с чемпионата России и прекратит существование. После 19 туров Тинькофф РПЛ «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице.