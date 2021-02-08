Мусаев рассказал, как «Краснодар» готовится к возобновлению сезона

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, в какой форме находится команда перед возобновлением сезона.

«Всегда хочется больше времени. Но я считаю, что пяти недель тренировок достаточно для того, чтобы в хорошем состоянии подойти к еврокубкам. У нас уже есть такой опыт: два года назад находились в аналогичном графике и прошли первый раунд весенней стадии Лиги Европы», — цитирует Мусаева официальный сайт «Краснодара».

18 февраля «Краснодар» встретится с загребским «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы. Ответная встреча состоится 25 февраля. После 19 туров РПЛ «быки» занимают 7-е место в турнирной таблице.