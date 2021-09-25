Заур Тедеев назначен исполняющим обязанности главного тренера «Ростова»
Российский специалист Заур Тедеев назначен исполняющим обязанности главного тренера «Ростова», информирует пресс-служба клуба.
Тедеев работает в системе клуба с 2019 года. В позапрошлом сезоне был назначен старшим тренером молодежной команды «Ростова».
Под руководством Тедеева в сезонах-2020/21 и 2021/22 молодежка «Ростова» повторила рекорд М-Лиги по количеству победных матчей подряд (13 игр).
Ряд игроков молодежного состава, которых готовил Тедеев, уже выступают за основной состав — Данила Сухомлинов, Андрей Лангович, Виктор Мелехин и Максим Турищев.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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