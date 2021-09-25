Юрий Семин объяснил слабые результаты «Ростова»
Бывший главный тренер «Ростова» Юрий Семин, говоря о причинах ухода из клуба, объяснил слабые результаты команды.
— Почему именно сейчас уходите из «Ростова»? Скептики предполагают, что вы не хотели проиграть в следующем туре «Локомотиву» Николича в Черкизове.
— Еще раз хочу подчеркнуть, что это совместное решение. Мое и руководства «Ростова». Так сложилась сейчас ситуация. И я не держал в голове, что в следующем туре «Локомотив».
Это не играло никакой роли, я никогда не боялся и не боюсь по сей день таких матчей. Просто у тренера бывают моменты, когда нужно сесть, поговорить и выяснить, куда мы двигаемся в интересах общего дела. В итоге решили, что лучше расстаться. С большим уважением отношусь к руководителям клуба, игрокам.
— Чем объясните такие результаты команды?
— Наверное, они закономерны. Не было стабильности состава. Игроки слишком молоды... Но мне очень понравился город, болельщики. Все понравилось. Но в данном случае, считаю, мы приняли правильное решение.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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