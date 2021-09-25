Юрий Семин объяснил слабые результаты «Ростова»

Бывший главный тренер «Ростова» Юрий Семин, говоря о причинах ухода из клуба, объяснил слабые результаты команды.

— Почему именно сейчас уходите из «Ростова»? Скептики предполагают, что вы не хотели проиграть в следующем туре «Локомотиву» Николича в Черкизове.

— Еще раз хочу подчеркнуть, что это совместное решение. Мое и руководства «Ростова». Так сложилась сейчас ситуация. И я не держал в голове, что в следующем туре «Локомотив».

Это не играло никакой роли, я никогда не боялся и не боюсь по сей день таких матчей. Просто у тренера бывают моменты, когда нужно сесть, поговорить и выяснить, куда мы двигаемся в интересах общего дела. В итоге решили, что лучше расстаться. С большим уважением отношусь к руководителям клуба, игрокам.

— Чем объясните такие результаты команды?

— Наверное, они закономерны. Не было стабильности состава. Игроки слишком молоды... Но мне очень понравился город, болельщики. Все понравилось. Но в данном случае, считаю, мы приняли правильное решение.