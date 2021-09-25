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Дмитрий Губерниев: «Семин может свое любимое вино попивать, а он все равно стремится»

15:07
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» уход Юрия Семина с поста главного тренера «Ростова».

«У него явно не получилось, но это не говорит о снижении его квалификации, — сказал Губерниев «СЭ». — У тренеров так бывает. Предсезонку проводил не он. Я вообще Семиным восхищаюсь, потому что он в таком солидном возрасте может свое любимое вино попивать, а он все равно стремится. Я не удивлюсь, если увижу его еще у руля какой-нибудь команды. О завершении тренерской карьеры точно рано говорить».

74-летний Семин возглавил «Ростов» 4 августа. Под его руководством команда провела семь матчей (3 поражения, 3 ничьи и 1 победа).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Сити 0
Перерыв

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Уфа

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78

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Данил Алешин все материалы автора

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