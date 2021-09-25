Дмитрий Губерниев: «Семин может свое любимое вино попивать, а он все равно стремится»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» уход Юрия Семина с поста главного тренера «Ростова».
«У него явно не получилось, но это не говорит о снижении его квалификации, — сказал Губерниев «СЭ». — У тренеров так бывает. Предсезонку проводил не он. Я вообще Семиным восхищаюсь, потому что он в таком солидном возрасте может свое любимое вино попивать, а он все равно стремится. Я не удивлюсь, если увижу его еще у руля какой-нибудь команды. О завершении тренерской карьеры точно рано говорить».
74-летний Семин возглавил «Ростов» 4 августа. Под его руководством команда провела семь матчей (3 поражения, 3 ничьи и 1 победа).
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