Дмитрий Губерниев: «Семин может свое любимое вино попивать, а он все равно стремится»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» уход Юрия Семина с поста главного тренера «Ростова».

«У него явно не получилось, но это не говорит о снижении его квалификации, — сказал Губерниев «СЭ». — У тренеров так бывает. Предсезонку проводил не он. Я вообще Семиным восхищаюсь, потому что он в таком солидном возрасте может свое любимое вино попивать, а он все равно стремится. Я не удивлюсь, если увижу его еще у руля какой-нибудь команды. О завершении тренерской карьеры точно рано говорить».

74-летний Семин возглавил «Ростов» 4 августа. Под его руководством команда провела семь матчей (3 поражения, 3 ничьи и 1 победа).