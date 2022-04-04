Зарема Салихова: «Новые игроки ЦСКА картинно кувыркаются в штрафной, Смолов принимает форму морской звездочки»

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна и экс-член совета директоров клуба Зарема Салихова считает, что у красно-белых отбирают очки из-за судейских решений.

«Нам, конечно же, расскажут, что каждый спорный эпизод — это искреннее мнение арбитра и ВАР. А мне, как той Дюймовочке из сказки Андерсена, хочется сесть на свою ласточку и улететь далеко от всех кротов, сидевших на ВАР в наших матчах против «Краснодара», «Нижнего Новгорода» и «Локомотива». Нам скажут, что только нытики утверждают, будто Бека-Бека должен был быть удален на 26-й минуте за фол на Мартинсе. Но почему-то все последние матчи «Спартака» сопровождают миллиметровые офсайды, странные штрафные, игры то ли рукой, то ли плечом, бесконечные свистки, когда «Спартак» разгоняет атаку. Мы говорим об этом, а нас называют нытиками.

Думаю, что следующий этап такой: ЭСК перестанет фиксировать ошибочные действия судей. При этом никто не кричит другим командам, что должны забивать больше. Вот выиграло «Динамо» с левого пенальти, и все счастливы, отличная игра. Только «Спартаку» надо забить как минимум в два раза больше, чем не засчитают. Новые игроки ЦСКА картинно кувыркаются в штрафной, зарабатывая странные пенальти, Смолов красиво принимает форму морской звездочки даже за пределами штрафной, но почему-то только Соболева называют дельфином. В чем мы сами как клуб виноваты, мы знаем. Но отрицать то, что у «Спартака» снова, как в сезоне-2019/2020 и в 2000-х, в расцвет эпохи раннего Гинера, отбирают очки, — глупо", — написала Салихова в колонке для Telegram-канала Ксении Собчак «Кровавая барыня».

4 апреля стало известно, что «Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» (0:1).