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«Он знает, как выигрывать чемпионат». Семин — о назначении Хапова на пост главного тренера «Локомотива»

Семин отреагировал на назначение Хапова новым главным тренером «Локомотива»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал назначение Заура Хапова на пост главного тренера красно-зеленых.

«Заур Хапов — человек с большим опытом. Он знает, как выигрывать чемпионат. Он это неоднократно делал и как игрок, и как тренер «Локомотива». Это человек высокого профессионализма. У него всегда был хороший контакт с игроками, он находил правильные решения. Я желаю ему удачи», — сказал Семин «СЭ».

С 2016 года по январь 2022-го 57-летний Хапов работал тренером вратарей «Локомотива».

«Локомотив» с 37 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. 1 марта Маркус Гисдоль подал в отставку с поста главного тренера железнодорожников.

Юрий Семин
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3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
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