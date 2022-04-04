Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал назначение Заура Хапова на пост главного тренера красно-зеленых.

«Заур Хапов — человек с большим опытом. Он знает, как выигрывать чемпионат. Он это неоднократно делал и как игрок, и как тренер «Локомотива». Это человек высокого профессионализма. У него всегда был хороший контакт с игроками, он находил правильные решения. Я желаю ему удачи», — сказал Семин «СЭ».

С 2016 года по январь 2022-го 57-летний Хапов работал тренером вратарей «Локомотива».

«Локомотив» с 37 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. 1 марта Маркус Гисдоль подал в отставку с поста главного тренера железнодорожников.