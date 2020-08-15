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Защитнику «Ахмата» Нижичу пришлось делать капельницу после матча со «Спартаком»

21:30
14 августа. Москва. «Спартак» — «Ахмат» — 2:0. Зорана Нижича увозят с поля. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
14 августа. Москва. «Спартак» — «Ахмат» — 2:0. Зорана Нижича увозят с поля. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В пресс-службе «Ахмата» рассказали «СЭ» о состоянии здоровья защитника Зорана Нижича. В матче 2-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» (0:2) 30-летний хорват получил мощный удар мячом в лицо и не смог покинуть поле самостоятельно.

— У Зорана легкое сотрясение, осложнений нет, — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба. — После матча прямо в раздевалке врачи поставили ему капельницу. Все медикаментозные процедуры были проведены. Сейчас Нижич хорошо себя чувствует. Завтра он не будет тренироваться, а послезавтра приступит к работе. Высока вероятность, что он сможет принять участие уже в следующем матче. (Севастиан Терлецкий)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи




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