Защитнику «Ахмата» Нижичу пришлось делать капельницу после матча со «Спартаком»

В пресс-службе «Ахмата» рассказали «СЭ» о состоянии здоровья защитника Зорана Нижича. В матче 2-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» (0:2) 30-летний хорват получил мощный удар мячом в лицо и не смог покинуть поле самостоятельно.

— У Зорана легкое сотрясение, осложнений нет, — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба. — После матча прямо в раздевалке врачи поставили ему капельницу. Все медикаментозные процедуры были проведены. Сейчас Нижич хорошо себя чувствует. Завтра он не будет тренироваться, а послезавтра приступит к работе. Высока вероятность, что он сможет принять участие уже в следующем матче. (Севастиан Терлецкий)