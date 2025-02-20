Защитник «Зенита» Родригао может перейти в «Рубин»

Защитник «Зенита» Родригао может продолжить карьеру в «Рубине», утверждает Legalbet.

По данным источника, казанский клуб может арендовать 29-летнего бразильца до конца сезона-2024/25. Условия потенциальной сделки на данный момент неизвестны.

Родригао выступает за «Зенит» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 7 матчах и забил 1 гол.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.