«Спартак» продлил контракт с Зориным и отправил его в аренду в «Ахмат»

«Спартак» объявил о продлении контракта с полузащитником Даниилом Зориным.

Новое соглашение с 20-летним россиянином будет действовать до конца июня 2028 года. При этом футболист проведет остаток сезона-2024/25 в «Ахмате» на правах аренды без права выкупа.

Зорин — воспитанник «Спартака», в нынешнем сезоне хавбек забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 10 матчах за красно-белых во всех турнирах.